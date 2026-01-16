- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
11 (55.00%)
Loss Trade:
9 (45.00%)
Best Trade:
30.00 USD
Worst Trade:
-24.76 USD
Profitto lordo:
77.05 USD (4 931 pips)
Perdita lorda:
-72.17 USD (3 707 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (26.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
18 (90.00%)
Short Trade:
2 (10.00%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
7.00 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.90 USD (4)
Crescita mensile:
0.24%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.05 USD
Massimale:
39.63 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.00 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.03 USD
Massima perdita consecutiva: -36.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni