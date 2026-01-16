- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
11 (55.00%)
손실 거래:
9 (45.00%)
최고의 거래:
30.00 USD
최악의 거래:
-24.76 USD
총 수익:
77.05 USD (4 931 pips)
총 손실:
-72.17 USD (3 707 pips)
연속 최대 이익:
6 (26.03 USD)
연속 최대 이익:
30.00 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
18 (90.00%)
숏(주식차입매도):
2 (10.00%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.24 USD
평균 이익:
7.00 USD
평균 손실:
-8.02 USD
연속 최대 손실:
4 (-36.90 USD)
연속 최대 손실:
-36.90 USD (4)
월별 성장률:
0.24%
Algo 트레이딩:
30%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.05 USD
최대한의:
39.63 USD (1.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.00 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +26.03 USD
연속 최대 손실: -36.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedNext-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음