Bogdan Kapustin

GoldenPetaPop15M

Bogdan Kapustin
0 리뷰
2
0 / 0 USD
0%
FundedNext-Server
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
20
이익 거래:
11 (55.00%)
손실 거래:
9 (45.00%)
최고의 거래:
30.00 USD
최악의 거래:
-24.76 USD
총 수익:
77.05 USD (4 931 pips)
총 손실:
-72.17 USD (3 707 pips)
연속 최대 이익:
6 (26.03 USD)
연속 최대 이익:
30.00 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
18 (90.00%)
숏(주식차입매도):
2 (10.00%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.24 USD
평균 이익:
7.00 USD
평균 손실:
-8.02 USD
연속 최대 손실:
4 (-36.90 USD)
연속 최대 손실:
-36.90 USD (4)
월별 성장률:
0.24%
Algo 트레이딩:
30%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.05 USD
최대한의:
39.63 USD (1.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.00 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +26.03 USD
연속 최대 손실: -36.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedNext-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 20:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 20:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 20:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
