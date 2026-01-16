- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
11 (55.00%)
損失トレード:
9 (45.00%)
ベストトレード:
30.00 USD
最悪のトレード:
-24.76 USD
総利益:
77.05 USD (4 931 pips)
総損失:
-72.17 USD (3 707 pips)
最大連続の勝ち:
6 (26.03 USD)
最大連続利益:
30.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
18 (90.00%)
短いトレード:
2 (10.00%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
7.00 USD
平均損失:
-8.02 USD
最大連続の負け:
4 (-36.90 USD)
最大連続損失:
-36.90 USD (4)
月間成長:
0.24%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.05 USD
最大の:
39.63 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.00 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +26.03 USD
最大連続損失: -36.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FundedNext-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
