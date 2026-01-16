- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
11 (55.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (45.00%)
Mejor transacción:
30.00 USD
Peor transacción:
-24.76 USD
Beneficio Bruto:
77.05 USD (4 931 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.17 USD (3 707 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (26.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
18 (90.00%)
Transacciones Cortas:
2 (10.00%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
7.00 USD
Pérdidas medias:
-8.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-36.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.90 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.24%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.05 USD
Máxima:
39.63 USD (1.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.00 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +26.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FundedNext-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios