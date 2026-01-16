- Crescimento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
11 (55.00%)
Negociações com perda:
9 (45.00%)
Melhor negociação:
30.00 USD
Pior negociação:
-24.76 USD
Lucro bruto:
77.05 USD (4 931 pips)
Perda bruta:
-72.17 USD (3 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (26.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
18 (90.00%)
Negociações curtas:
2 (10.00%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
7.00 USD
Perda média:
-8.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-36.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.90 USD (4)
Crescimento mensal:
0.24%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.05 USD
Máximo:
39.63 USD (1.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedNext-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
