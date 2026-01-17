SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mshtawy HS
George Monib Khoury

Mshtawy HS

George Monib Khoury
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 85%
Exness-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 099
Kârla kapanan işlemler:
713 (64.87%)
Zararla kapanan işlemler:
386 (35.12%)
En iyi işlem:
130.41 USD
En kötü işlem:
-126.03 USD
Brüt kâr:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Brüt zarar:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (104.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.10%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
141
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
576 (52.41%)
Satış işlemleri:
523 (47.59%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
6.85 USD
Ortalama zarar:
-10.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.27 USD (7)
Aylık büyüme:
17.87%
Yıllık tahmin:
216.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
405.67 USD
Maksimum:
566.71 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (566.71 USD)
Varlığa göre:
8.34% (166.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 279
AUDCAD 183
GBPCHF 174
AUDCHF 123
EURCHF 108
EURGBP 87
XAUUSD 60
USDJPY 17
EURAUD 13
GBPCAD 12
GBPAUD 11
EURCAD 8
GBPUSD 8
EURUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 306
AUDCAD -33
GBPCHF 297
AUDCHF 131
EURCHF 79
EURGBP 98
XAUUSD -399
USDJPY 34
EURAUD 24
GBPCAD 35
GBPAUD 4
EURCAD 17
GBPUSD 25
EURUSD 20
USDCHF 15
AUDUSD 6
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 4.3K
AUDCAD -1.3K
GBPCHF 4.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.5K
EURGBP 1.9K
XAUUSD -126K
USDJPY 2.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 2.4K
GBPAUD -156
EURCAD 1.6K
GBPUSD 640
EURUSD 1.2K
USDCHF 1K
AUDUSD 600
USDCAD 404
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.41 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +104.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.17 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 21:16
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mshtawy HS
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
2K
USD
37
100%
1 099
64%
100%
1.15
0.61
USD
16%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.