- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 099
Gewinntrades:
713 (64.87%)
Verlusttrades:
386 (35.12%)
Bester Trade:
130.41 USD
Schlechtester Trade:
-126.03 USD
Bruttoprofit:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Bruttoverlust:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (104.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
240.60 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.10%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.18
Long-Positionen:
576 (52.41%)
Short-Positionen:
523 (47.59%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-494.27 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.87%
Jahresprognose:
216.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
405.67 USD
Maximaler:
566.71 USD (10.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.61% (566.71 USD)
Kapital:
8.34% (166.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CADJPY
|279
|AUDCAD
|183
|GBPCHF
|174
|AUDCHF
|123
|EURCHF
|108
|EURGBP
|87
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|11
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CADJPY
|306
|AUDCAD
|-33
|GBPCHF
|297
|AUDCHF
|131
|EURCHF
|79
|EURGBP
|98
|XAUUSD
|-399
|USDJPY
|34
|EURAUD
|24
|GBPCAD
|35
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|17
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|20
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CADJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-1.3K
|GBPCHF
|4.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|XAUUSD
|-126K
|USDJPY
|2.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPAUD
|-156
|EURCAD
|1.6K
|GBPUSD
|640
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|600
|USDCAD
|404
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +130.41 USD
Schlechtester Trade: -126 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 7
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 11
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
