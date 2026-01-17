СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mshtawy HS
George Monib Khoury

Mshtawy HS

George Monib Khoury
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 85%
Exness-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 099
Прибыльных трейдов:
713 (64.87%)
Убыточных трейдов:
386 (35.12%)
Лучший трейд:
130.41 USD
Худший трейд:
-126.03 USD
Общая прибыль:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Общий убыток:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (104.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
240.60 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
141
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
576 (52.41%)
Коротких трейдов:
523 (47.59%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
6.85 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-494.27 USD (7)
Прирост в месяц:
17.87%
Годовой прогноз:
216.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
405.67 USD
Максимальная:
566.71 USD (10.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.61% (566.71 USD)
По эквити:
8.34% (166.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 279
AUDCAD 183
GBPCHF 174
AUDCHF 123
EURCHF 108
EURGBP 87
XAUUSD 60
USDJPY 17
EURAUD 13
GBPCAD 12
GBPAUD 11
EURCAD 8
GBPUSD 8
EURUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY 306
AUDCAD -33
GBPCHF 297
AUDCHF 131
EURCHF 79
EURGBP 98
XAUUSD -399
USDJPY 34
EURAUD 24
GBPCAD 35
GBPAUD 4
EURCAD 17
GBPUSD 25
EURUSD 20
USDCHF 15
AUDUSD 6
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY 4.3K
AUDCAD -1.3K
GBPCHF 4.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.5K
EURGBP 1.9K
XAUUSD -126K
USDJPY 2.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 2.4K
GBPAUD -156
EURCAD 1.6K
GBPUSD 640
EURUSD 1.2K
USDCHF 1K
AUDUSD 600
USDCAD 404
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.41 USD
Худший трейд: -126 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +104.15 USD
Макс. убыток в серии: -3.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 11
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
еще 549...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.17 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 21:16
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mshtawy HS
30 USD в месяц
85%
0
0
USD
2K
USD
37
100%
1 099
64%
100%
1.15
0.61
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.