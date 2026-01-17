- Прирост
Всего трейдов:
1 099
Прибыльных трейдов:
713 (64.87%)
Убыточных трейдов:
386 (35.12%)
Лучший трейд:
130.41 USD
Худший трейд:
-126.03 USD
Общая прибыль:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Общий убыток:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (104.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
240.60 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
141
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
576 (52.41%)
Коротких трейдов:
523 (47.59%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
6.85 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-494.27 USD (7)
Прирост в месяц:
17.87%
Годовой прогноз:
216.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
405.67 USD
Максимальная:
566.71 USD (10.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.61% (566.71 USD)
По эквити:
8.34% (166.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|279
|AUDCAD
|183
|GBPCHF
|174
|AUDCHF
|123
|EURCHF
|108
|EURGBP
|87
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|11
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|306
|AUDCAD
|-33
|GBPCHF
|297
|AUDCHF
|131
|EURCHF
|79
|EURGBP
|98
|XAUUSD
|-399
|USDJPY
|34
|EURAUD
|24
|GBPCAD
|35
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|17
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|20
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-1.3K
|GBPCHF
|4.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|XAUUSD
|-126K
|USDJPY
|2.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPAUD
|-156
|EURCAD
|1.6K
|GBPUSD
|640
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|600
|USDCAD
|404
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +130.41 USD
Худший трейд: -126 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +104.15 USD
Макс. убыток в серии: -3.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 7
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 11
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
