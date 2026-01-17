- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 099
Profit Trade:
713 (64.87%)
Loss Trade:
386 (35.12%)
Best Trade:
130.41 USD
Worst Trade:
-126.03 USD
Profitto lordo:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Perdita lorda:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (104.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.10%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
141
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
576 (52.41%)
Short Trade:
523 (47.59%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
6.85 USD
Perdita media:
-10.93 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.27 USD (7)
Crescita mensile:
17.87%
Previsione annuale:
216.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
405.67 USD
Massimale:
566.71 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (566.71 USD)
Per equità:
8.34% (166.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|279
|AUDCAD
|183
|GBPCHF
|174
|AUDCHF
|123
|EURCHF
|108
|EURGBP
|87
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|11
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|306
|AUDCAD
|-33
|GBPCHF
|297
|AUDCHF
|131
|EURCHF
|79
|EURGBP
|98
|XAUUSD
|-399
|USDJPY
|34
|EURAUD
|24
|GBPCAD
|35
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|17
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|20
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-1.3K
|GBPCHF
|4.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|XAUUSD
|-126K
|USDJPY
|2.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPAUD
|-156
|EURCAD
|1.6K
|GBPUSD
|640
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|600
|USDCAD
|404
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.41 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +104.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 7
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 11
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
549 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
85%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
37
100%
1 099
64%
100%
1.15
0.61
USD
USD
16%
1:500