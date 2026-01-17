SegnaliSezioni
George Monib Khoury

Mshtawy HS

George Monib Khoury
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 85%
Exness-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 099
Profit Trade:
713 (64.87%)
Loss Trade:
386 (35.12%)
Best Trade:
130.41 USD
Worst Trade:
-126.03 USD
Profitto lordo:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Perdita lorda:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (104.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.10%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
141
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
576 (52.41%)
Short Trade:
523 (47.59%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
6.85 USD
Perdita media:
-10.93 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.27 USD (7)
Crescita mensile:
17.87%
Previsione annuale:
216.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
405.67 USD
Massimale:
566.71 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (566.71 USD)
Per equità:
8.34% (166.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 279
AUDCAD 183
GBPCHF 174
AUDCHF 123
EURCHF 108
EURGBP 87
XAUUSD 60
USDJPY 17
EURAUD 13
GBPCAD 12
GBPAUD 11
EURCAD 8
GBPUSD 8
EURUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 306
AUDCAD -33
GBPCHF 297
AUDCHF 131
EURCHF 79
EURGBP 98
XAUUSD -399
USDJPY 34
EURAUD 24
GBPCAD 35
GBPAUD 4
EURCAD 17
GBPUSD 25
EURUSD 20
USDCHF 15
AUDUSD 6
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 4.3K
AUDCAD -1.3K
GBPCHF 4.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.5K
EURGBP 1.9K
XAUUSD -126K
USDJPY 2.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 2.4K
GBPAUD -156
EURCAD 1.6K
GBPUSD 640
EURUSD 1.2K
USDCHF 1K
AUDUSD 600
USDCAD 404
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.41 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +104.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 11
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
549 più
Non ci sono recensioni
2026.01.17 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 21:16
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
