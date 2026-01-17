信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mshtawy HS
George Monib Khoury

Mshtawy HS

George Monib Khoury
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 85%
Exness-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 099
盈利交易:
713 (64.87%)
亏损交易:
386 (35.12%)
最好交易:
130.41 USD
最差交易:
-126.03 USD
毛利:
4 885.34 USD (562 662 pips)
毛利亏损:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
最大连续赢利:
40 (104.15 USD)
最大连续盈利:
240.60 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.10%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
141
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.18
长期交易:
576 (52.41%)
短期交易:
523 (47.59%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
6.85 USD
平均损失:
-10.93 USD
最大连续失误:
12 (-3.64 USD)
最大连续亏损:
-494.27 USD (7)
每月增长:
17.87%
年度预测:
216.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
405.67 USD
最大值:
566.71 USD (10.98%)
相对跌幅:
结余:
15.61% (566.71 USD)
净值:
8.34% (166.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 279
AUDCAD 183
GBPCHF 174
AUDCHF 123
EURCHF 108
EURGBP 87
XAUUSD 60
USDJPY 17
EURAUD 13
GBPCAD 12
GBPAUD 11
EURCAD 8
GBPUSD 8
EURUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY 306
AUDCAD -33
GBPCHF 297
AUDCHF 131
EURCHF 79
EURGBP 98
XAUUSD -399
USDJPY 34
EURAUD 24
GBPCAD 35
GBPAUD 4
EURCAD 17
GBPUSD 25
EURUSD 20
USDCHF 15
AUDUSD 6
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY 4.3K
AUDCAD -1.3K
GBPCHF 4.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.5K
EURGBP 1.9K
XAUUSD -126K
USDJPY 2.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 2.4K
GBPAUD -156
EURCAD 1.6K
GBPUSD 640
EURUSD 1.2K
USDCHF 1K
AUDUSD 600
USDCAD 404
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +130.41 USD
最差交易: -126 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +104.15 USD
最大连续亏损: -3.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 11
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
没有评论
2026.01.17 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 21:16
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载