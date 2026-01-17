- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 099
盈利交易:
713 (64.87%)
亏损交易:
386 (35.12%)
最好交易:
130.41 USD
最差交易:
-126.03 USD
毛利:
4 885.34 USD (562 662 pips)
毛利亏损:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
最大连续赢利:
40 (104.15 USD)
最大连续盈利:
240.60 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.10%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
141
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.18
长期交易:
576 (52.41%)
短期交易:
523 (47.59%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
6.85 USD
平均损失:
-10.93 USD
最大连续失误:
12 (-3.64 USD)
最大连续亏损:
-494.27 USD (7)
每月增长:
17.87%
年度预测:
216.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
405.67 USD
最大值:
566.71 USD (10.98%)
相对跌幅:
结余:
15.61% (566.71 USD)
净值:
8.34% (166.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|279
|AUDCAD
|183
|GBPCHF
|174
|AUDCHF
|123
|EURCHF
|108
|EURGBP
|87
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|11
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|306
|AUDCAD
|-33
|GBPCHF
|297
|AUDCHF
|131
|EURCHF
|79
|EURGBP
|98
|XAUUSD
|-399
|USDJPY
|34
|EURAUD
|24
|GBPCAD
|35
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|17
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|20
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-1.3K
|GBPCHF
|4.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|XAUUSD
|-126K
|USDJPY
|2.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPAUD
|-156
|EURCAD
|1.6K
|GBPUSD
|640
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|600
|USDCAD
|404
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.41 USD
最差交易: -126 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +104.15 USD
最大连续亏损: -3.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 7
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 11
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
没有评论
