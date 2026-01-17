SeñalesSecciones
George Monib Khoury

Mshtawy HS

George Monib Khoury
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 85%
Exness-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 097
Transacciones Rentables:
711 (64.81%)
Transacciones Irrentables:
386 (35.19%)
Mejor transacción:
130.41 USD
Peor transacción:
-126.03 USD
Beneficio Bruto:
4 879.29 USD (562 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (104.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
240.60 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.10%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
141
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
574 (52.32%)
Transacciones Cortas:
523 (47.68%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
6.86 USD
Pérdidas medias:
-10.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-494.27 USD (7)
Crecimiento al mes:
17.51%
Pronóstico anual:
212.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
405.67 USD
Máxima:
566.71 USD (10.98%)
Reducción relativa:
De balance:
15.61% (566.71 USD)
De fondos:
8.34% (166.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 279
AUDCAD 183
GBPCHF 174
AUDCHF 123
EURCHF 108
EURGBP 87
XAUUSD 60
USDJPY 17
EURAUD 13
GBPCAD 12
GBPAUD 11
EURCAD 8
GBPUSD 7
USDCHF 5
EURUSD 5
AUDUSD 3
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY 306
AUDCAD -33
GBPCHF 297
AUDCHF 131
EURCHF 79
EURGBP 98
XAUUSD -399
USDJPY 34
EURAUD 24
GBPCAD 35
GBPAUD 4
EURCAD 17
GBPUSD 21
USDCHF 15
EURUSD 18
AUDUSD 6
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY 4.3K
AUDCAD -1.3K
GBPCHF 4.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.5K
EURGBP 1.9K
XAUUSD -126K
USDJPY 2.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 2.4K
GBPAUD -156
EURCAD 1.6K
GBPUSD 438
USDCHF 1K
EURUSD 1K
AUDUSD 600
USDCAD 404
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +130.41 USD
Peor transacción: -126 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +104.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 11
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
otros 549...
No hay comentarios
2026.01.17 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 21:16
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
