- 자본
- 축소
트레이드:
1 099
이익 거래:
713 (64.87%)
손실 거래:
386 (35.12%)
최고의 거래:
130.41 USD
최악의 거래:
-126.03 USD
총 수익:
4 885.34 USD (562 662 pips)
총 손실:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
연속 최대 이익:
40 (104.15 USD)
연속 최대 이익:
240.60 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.10%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
141
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.18
롱(주식매수):
576 (52.41%)
숏(주식차입매도):
523 (47.59%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
6.85 USD
평균 손실:
-10.93 USD
연속 최대 손실:
12 (-3.64 USD)
연속 최대 손실:
-494.27 USD (7)
월별 성장률:
17.87%
연간 예측:
216.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
405.67 USD
최대한의:
566.71 USD (10.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.61% (566.71 USD)
자본금별:
8.34% (166.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADJPY
|279
|AUDCAD
|183
|GBPCHF
|174
|AUDCHF
|123
|EURCHF
|108
|EURGBP
|87
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|11
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADJPY
|306
|AUDCAD
|-33
|GBPCHF
|297
|AUDCHF
|131
|EURCHF
|79
|EURGBP
|98
|XAUUSD
|-399
|USDJPY
|34
|EURAUD
|24
|GBPCAD
|35
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|17
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|20
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADJPY
|4.3K
|AUDCAD
|-1.3K
|GBPCHF
|4.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|XAUUSD
|-126K
|USDJPY
|2.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPAUD
|-156
|EURCAD
|1.6K
|GBPUSD
|640
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|600
|USDCAD
|404
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +130.41 USD
최악의 거래: -126 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +104.15 USD
연속 최대 손실: -3.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 7
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 11
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
85%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
37
100%
1 099
64%
100%
1.15
0.61
USD
USD
16%
1:500