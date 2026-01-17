SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Mshtawy HS
George Monib Khoury

Mshtawy HS

George Monib Khoury
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 85%
Exness-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 099
Negociações com lucro:
713 (64.87%)
Negociações com perda:
386 (35.12%)
Melhor negociação:
130.41 USD
Pior negociação:
-126.03 USD
Lucro bruto:
4 885.34 USD (562 662 pips)
Perda bruta:
-4 217.89 USD (664 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (104.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
240.60 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.10%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
141
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.18
Negociações longas:
576 (52.41%)
Negociações curtas:
523 (47.59%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
6.85 USD
Perda média:
-10.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-494.27 USD (7)
Crescimento mensal:
17.87%
Previsão anual:
216.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
405.67 USD
Máximo:
566.71 USD (10.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.61% (566.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.34% (166.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 279
AUDCAD 183
GBPCHF 174
AUDCHF 123
EURCHF 108
EURGBP 87
XAUUSD 60
USDJPY 17
EURAUD 13
GBPCAD 12
GBPAUD 11
EURCAD 8
GBPUSD 8
EURUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 306
AUDCAD -33
GBPCHF 297
AUDCHF 131
EURCHF 79
EURGBP 98
XAUUSD -399
USDJPY 34
EURAUD 24
GBPCAD 35
GBPAUD 4
EURCAD 17
GBPUSD 25
EURUSD 20
USDCHF 15
AUDUSD 6
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY 4.3K
AUDCAD -1.3K
GBPCHF 4.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.5K
EURGBP 1.9K
XAUUSD -126K
USDJPY 2.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 2.4K
GBPAUD -156
EURCAD 1.6K
GBPUSD 640
EURUSD 1.2K
USDCHF 1K
AUDUSD 600
USDCAD 404
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.41 USD
Pior negociação: -126 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +104.15 USD
Máxima perda consecutiva: -3.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 11
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
549 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.17 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.17 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 21:16
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mshtawy HS
30 USD por mês
85%
0
0
USD
2K
USD
37
100%
1 099
64%
100%
1.15
0.61
USD
16%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.