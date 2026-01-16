SinyallerBölümler
Agra Barata Nugraha

ISENG DOANG

Agra Barata Nugraha
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 28%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
20 (64.51%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (35.48%)
En iyi işlem:
11.76 USD
En kötü işlem:
-7.90 USD
Brüt kâr:
101.93 USD (50 168 pips)
Brüt zarar:
-46.16 USD (2 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
104.87%
Maks. mevduat yükü:
53.81%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
17 (54.84%)
Satış işlemleri:
14 (45.16%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.80 USD
Ortalama kâr:
5.10 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.00 USD (2)
Aylık büyüme:
27.89%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.94 USD
Maksimum:
19.22 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (19.22 USD)
Varlığa göre:
9.29% (19.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
BTCUSD 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 51
BTCUSD 5
GBPJPY -5
EURUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 45K
GBPJPY -399
EURUSD 300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.76 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
ISENG DOANG LER JAHAHAH
İnceleme yok
2026.01.16 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
