- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
20 (64.51%)
亏损交易:
11 (35.48%)
最好交易:
11.76 USD
最差交易:
-7.90 USD
毛利:
101.93 USD (50 168 pips)
毛利亏损:
-46.16 USD (2 722 pips)
最大连续赢利:
5 (10.57 USD)
最大连续盈利:
26.84 USD (4)
夏普比率:
0.36
交易活动:
118.99%
最大入金加载:
53.81%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
2.90
长期交易:
17 (54.84%)
短期交易:
14 (45.16%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
5.10 USD
平均损失:
-4.20 USD
最大连续失误:
2 (-14.00 USD)
最大连续亏损:
-14.00 USD (2)
每月增长:
27.89%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
12.94 USD
最大值:
19.22 USD (9.32%)
相对跌幅:
结余:
9.32% (19.22 USD)
净值:
9.29% (19.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.76 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.57 USD
最大连续亏损: -14.00 USD
ISENG DOANG LER JAHAHAH
没有评论
