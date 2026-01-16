- Wachstum
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
20 (64.51%)
Verlusttrades:
11 (35.48%)
Bester Trade:
11.76 USD
Schlechtester Trade:
-7.90 USD
Bruttoprofit:
101.93 USD (50 168 pips)
Bruttoverlust:
-46.16 USD (2 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (10.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
123.73%
Max deposit load:
53.81%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
2.90
Long-Positionen:
17 (54.84%)
Short-Positionen:
14 (45.16%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
27.89%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.94 USD
Maximaler:
19.22 USD (9.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.32% (19.22 USD)
Kapital:
9.29% (19.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.76 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Keine Bewertungen
