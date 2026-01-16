- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
20 (64.51%)
Loss Trade:
11 (35.48%)
Best Trade:
11.76 USD
Worst Trade:
-7.90 USD
Profitto lordo:
101.93 USD (50 168 pips)
Perdita lorda:
-46.16 USD (2 722 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
104.87%
Massimo carico di deposito:
53.81%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
17 (54.84%)
Short Trade:
14 (45.16%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
5.10 USD
Perdita media:
-4.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.00 USD (2)
Crescita mensile:
27.89%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.94 USD
Massimale:
19.22 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (19.22 USD)
Per equità:
9.29% (19.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.76 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.57 USD
Massima perdita consecutiva: -14.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
ISENG DOANG LER JAHAHAH
Non ci sono recensioni
