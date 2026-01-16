SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ISENG DOANG
Agra Barata Nugraha

ISENG DOANG

Agra Barata Nugraha
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 28%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
20 (64.51%)
Perte trades:
11 (35.48%)
Meilleure transaction:
11.76 USD
Pire transaction:
-7.90 USD
Bénéfice brut:
101.93 USD (50 168 pips)
Perte brute:
-46.16 USD (2 722 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (10.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.19%
Charge de dépôt maximale:
53.81%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
17 (54.84%)
Courts trades:
14 (45.16%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
1.80 USD
Bénéfice moyen:
5.10 USD
Perte moyenne:
-4.20 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-14.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
27.89%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.94 USD
Maximal:
19.22 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.32% (19.22 USD)
Par fonds propres:
9.29% (19.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 27
BTCUSD 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 51
BTCUSD 5
GBPJPY -5
EURUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 45K
GBPJPY -399
EURUSD 300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.76 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.57 USD
Perte consécutive maximale: -14.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
ISENG DOANG LER JAHAHAH
Aucun avis
2026.01.16 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
