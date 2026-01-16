- 成長
トレード:
31
利益トレード:
20 (64.51%)
損失トレード:
11 (35.48%)
ベストトレード:
11.76 USD
最悪のトレード:
-7.90 USD
総利益:
101.93 USD (50 168 pips)
総損失:
-46.16 USD (2 722 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.57 USD)
最大連続利益:
26.84 USD (4)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
123.73%
最大入金額:
53.81%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
2.90
長いトレード:
17 (54.84%)
短いトレード:
14 (45.16%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
5.10 USD
平均損失:
-4.20 USD
最大連続の負け:
2 (-14.00 USD)
最大連続損失:
-14.00 USD (2)
月間成長:
27.89%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.94 USD
最大の:
19.22 USD (9.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.32% (19.22 USD)
エクイティによる:
9.29% (19.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.76 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.57 USD
最大連続損失: -14.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
