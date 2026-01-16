- Incremento
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
20 (64.51%)
Transacciones Irrentables:
11 (35.48%)
Mejor transacción:
11.76 USD
Peor transacción:
-7.90 USD
Beneficio Bruto:
101.93 USD (50 168 pips)
Pérdidas Brutas:
-46.16 USD (2 722 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (10.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
72.05%
Carga máxima del depósito:
53.81%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
2.90
Transacciones Largas:
17 (54.84%)
Transacciones Cortas:
14 (45.16%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
5.10 USD
Pérdidas medias:
-4.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-14.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
27.89%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.94 USD
Máxima:
19.22 USD (9.32%)
Reducción relativa:
De balance:
9.32% (19.22 USD)
De fondos:
9.29% (19.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.76 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +10.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
