El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.03 × 36 Exness-MT5Real 5.83 × 6 Exness-MT5Real31 9.25 × 40 FxPro-MT5 9.50 × 2 OctaFX-Real 10.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 18.79 × 52 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada