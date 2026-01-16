- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
20 (64.51%)
Убыточных трейдов:
11 (35.48%)
Лучший трейд:
11.76 USD
Худший трейд:
-7.90 USD
Общая прибыль:
101.93 USD (50 168 pips)
Общий убыток:
-46.16 USD (2 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
128.46%
Макс. загрузка депозита:
53.81%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
17 (54.84%)
Коротких трейдов:
14 (45.16%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
5.10 USD
Средний убыток:
-4.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.00 USD (2)
Прирост в месяц:
27.89%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.94 USD
Максимальная:
19.22 USD (9.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.32% (19.22 USD)
По эквити:
9.29% (19.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.76 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.57 USD
Макс. убыток в серии: -14.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
