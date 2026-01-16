СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ISENG DOANG
Agra Barata Nugraha

ISENG DOANG

Agra Barata Nugraha
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
20 (64.51%)
Убыточных трейдов:
11 (35.48%)
Лучший трейд:
11.76 USD
Худший трейд:
-7.90 USD
Общая прибыль:
101.93 USD (50 168 pips)
Общий убыток:
-46.16 USD (2 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
128.46%
Макс. загрузка депозита:
53.81%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
17 (54.84%)
Коротких трейдов:
14 (45.16%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
5.10 USD
Средний убыток:
-4.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.00 USD (2)
Прирост в месяц:
27.89%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.94 USD
Максимальная:
19.22 USD (9.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.32% (19.22 USD)
По эквити:
9.29% (19.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
BTCUSD 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 51
BTCUSD 5
GBPJPY -5
EURUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 45K
GBPJPY -399
EURUSD 300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.76 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.57 USD
Макс. убыток в серии: -14.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
ISENG DOANG LER JAHAHAH
Нет отзывов
2026.01.16 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ISENG DOANG
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
256
USD
1
6%
31
64%
128%
2.20
1.80
USD
9%
1:200
Копировать

