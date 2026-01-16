- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
20 (64.51%)
Negociações com perda:
11 (35.48%)
Melhor negociação:
11.76 USD
Pior negociação:
-7.90 USD
Lucro bruto:
101.93 USD (50 168 pips)
Perda bruta:
-46.16 USD (2 722 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.84 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
114.26%
Depósito máximo carregado:
53.81%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
17 (54.84%)
Negociações curtas:
14 (45.16%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
5.10 USD
Perda média:
-4.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.00 USD (2)
Crescimento mensal:
27.89%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.94 USD
Máximo:
19.22 USD (9.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.32% (19.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.29% (19.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|45K
|GBPJPY
|-399
|EURUSD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.76 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.57 USD
Máxima perda consecutiva: -14.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
ISENG DOANG LER JAHAHAH
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
1
6%
31
64%
114%
2.20
1.80
USD
USD
9%
1:200