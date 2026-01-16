- 자본
트레이드:
31
이익 거래:
20 (64.51%)
손실 거래:
11 (35.48%)
최고의 거래:
11.76 USD
최악의 거래:
-7.90 USD
총 수익:
101.93 USD (50 168 pips)
총 손실:
-46.16 USD (2 722 pips)
연속 최대 이익:
5 (10.57 USD)
연속 최대 이익:
26.84 USD (4)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
76.75%
최대 입금량:
53.81%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
2.90
롱(주식매수):
17 (54.84%)
숏(주식차입매도):
14 (45.16%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
1.80 USD
평균 이익:
5.10 USD
평균 손실:
-4.20 USD
연속 최대 손실:
2 (-14.00 USD)
연속 최대 손실:
-14.00 USD (2)
월별 성장률:
27.89%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.94 USD
최대한의:
19.22 USD (9.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.32% (19.22 USD)
자본금별:
9.29% (19.68 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
