XAUUSD Strategic Consensus | 4 Kıdemli Analist Tarafından Yönetiliyor

Bu sinyal, Altın (XAUUSD) ticaretine kurumsal bir yaklaşım sunar. Bu portföy bir algoritma (EA) veya tek bir yatırımcı tarafından yönetilmemektedir; 4 Uzman Analist arasındaki stratejik mutabakatın bir sonucudur. Açılan her pozisyon, öznel önyargıları ve insan hatalarını en aza indirmek için ekibimizin sıkı doğrulama sürecinden geçmiştir.

Yatırım Felsefesi (Trading Philosophy): Pozitif Risk:Kazanç yapısına sahip Yüksek Olasılıklı Kurulumlara (High Probability Setups) odaklanıyoruz. Amacımız, yüksek riskli kısa vadeli spekülasyonlar yerine istikrarlı, uzun vadeli sermaye büyümesidir.

Temel İstatistikler (Geçmiş Verilere Dayalı): Performansımız şeffaftır ve gerçek rakamlara dayanmaktadır:

Toplam Birikmiş Kâr: 37.000+ Pips (Stratejinin uzun vadeli dayanıklılığını gösterir).

İstikrarlı Kazanma Oranı (%63,58): İstatistiklerimiz, işlemlerimizin yarısından fazlasının kârla sonuçlandığını göstermektedir.

Pozitif Risk/Kazanç (1:1.16): Ortalama Kazancımız ( 295 pips ), Ortalama Kaybımızdan ( 256 pips ) sürekli olarak daha büyüktür.

Momentum: Piyasa koşulları stratejimizle uyumlu olduğunda, stratejinin doğruluğunu kanıtlayan 22 Ardışık Kazanç rekoruna ulaştık.

Risk Yönetimi (Risk Management): Sistemimiz güçlü bir toparlanma faktörüne (recovery factor) sahiptir. Geçmiş verilerde maksimum 6 ardışık kayıp serisi kaydedilmiş olsa da, risk yönetimi yapımız hesabın güvende kalmasını ve düşüşlerden (drawdown) hızla toparlanabilmesini sağlar. Tehlikeli Martingale tekniklerini ASLA kullanmıyoruz.

Aboneler için Tavsiyeler: Kopyalama sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak ve ana hesapla uyumlu hale getirmek için:

Minimum Bakiye: 500$ (Düşüşlere karşı daha iyi direnç için 1.000$+ önerilir). Kaldıraç (Leverage): Mutlaka 1:500 olmalıdır. Aracı Kurum (Broker): XAUUSD paritesinde en iyi işlem hızı ve spread oranları için ECN veya Raw Spread tipi bir hesap önerilir. VPS: Düşük gecikmeli (Broker sunucusuna <10ms) bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Not: XAUUSD ticareti yüksek volatilite içerir. Lütfen kopyalama hacminizi/lot büyüklüğünüzü risk toleransınıza göre akıllıca ayarlayın. Varlıklarınızın büyümesi için sinyal kalitesini 5/24 koruyoruz.



