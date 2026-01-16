SinyallerBölümler
Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
149.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
149.00 USD (3 000 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (149.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
55.69%
Maks. mevduat yükü:
0.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
149.00 USD
Ortalama kâr:
149.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.75% (151.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +149.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
199 daha fazla...
XAUUSD Strategic Consensus | 4 Kıdemli Analist Tarafından Yönetiliyor

Bu sinyal, Altın (XAUUSD) ticaretine kurumsal bir yaklaşım sunar. Bu portföy bir algoritma (EA) veya tek bir yatırımcı tarafından yönetilmemektedir; 4 Uzman Analist arasındaki stratejik mutabakatın bir sonucudur. Açılan her pozisyon, öznel önyargıları ve insan hatalarını en aza indirmek için ekibimizin sıkı doğrulama sürecinden geçmiştir.

Yatırım Felsefesi (Trading Philosophy): Pozitif Risk:Kazanç yapısına sahip Yüksek Olasılıklı Kurulumlara (High Probability Setups) odaklanıyoruz. Amacımız, yüksek riskli kısa vadeli spekülasyonlar yerine istikrarlı, uzun vadeli sermaye büyümesidir.

Temel İstatistikler (Geçmiş Verilere Dayalı): Performansımız şeffaftır ve gerçek rakamlara dayanmaktadır:

  • Toplam Birikmiş Kâr: 37.000+ Pips (Stratejinin uzun vadeli dayanıklılığını gösterir).

  • İstikrarlı Kazanma Oranı (%63,58): İstatistiklerimiz, işlemlerimizin yarısından fazlasının kârla sonuçlandığını göstermektedir.

  • Pozitif Risk/Kazanç (1:1.16): Ortalama Kazancımız (295 pips), Ortalama Kaybımızdan (256 pips) sürekli olarak daha büyüktür.

  • Momentum: Piyasa koşulları stratejimizle uyumlu olduğunda, stratejinin doğruluğunu kanıtlayan 22 Ardışık Kazanç rekoruna ulaştık.

Risk Yönetimi (Risk Management): Sistemimiz güçlü bir toparlanma faktörüne (recovery factor) sahiptir. Geçmiş verilerde maksimum 6 ardışık kayıp serisi kaydedilmiş olsa da, risk yönetimi yapımız hesabın güvende kalmasını ve düşüşlerden (drawdown) hızla toparlanabilmesini sağlar. Tehlikeli Martingale tekniklerini ASLA kullanmıyoruz.

Aboneler için Tavsiyeler: Kopyalama sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak ve ana hesapla uyumlu hale getirmek için:

  1. Minimum Bakiye: 500$ (Düşüşlere karşı daha iyi direnç için 1.000$+ önerilir).

  2. Kaldıraç (Leverage): Mutlaka 1:500 olmalıdır.

  3. Aracı Kurum (Broker): XAUUSD paritesinde en iyi işlem hızı ve spread oranları için ECN veya Raw Spread tipi bir hesap önerilir.

  4. VPS: Düşük gecikmeli (Broker sunucusuna <10ms) bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Not: XAUUSD ticareti yüksek volatilite içerir. Lütfen kopyalama hacminizi/lot büyüklüğünüzü risk toleransınıza göre akıllıca ayarlayın. Varlıklarınızın büyümesi için sinyal kalitesini 5/24 koruyoruz.


İnceleme yok
2026.01.16 16:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.