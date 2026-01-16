- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | 4 Kıdemli Analist Tarafından Yönetiliyor
Bu sinyal, Altın (XAUUSD) ticaretine kurumsal bir yaklaşım sunar. Bu portföy bir algoritma (EA) veya tek bir yatırımcı tarafından yönetilmemektedir; 4 Uzman Analist arasındaki stratejik mutabakatın bir sonucudur. Açılan her pozisyon, öznel önyargıları ve insan hatalarını en aza indirmek için ekibimizin sıkı doğrulama sürecinden geçmiştir.
Yatırım Felsefesi (Trading Philosophy): Pozitif Risk:Kazanç yapısına sahip Yüksek Olasılıklı Kurulumlara (High Probability Setups) odaklanıyoruz. Amacımız, yüksek riskli kısa vadeli spekülasyonlar yerine istikrarlı, uzun vadeli sermaye büyümesidir.
Temel İstatistikler (Geçmiş Verilere Dayalı): Performansımız şeffaftır ve gerçek rakamlara dayanmaktadır:
-
Toplam Birikmiş Kâr: 37.000+ Pips (Stratejinin uzun vadeli dayanıklılığını gösterir).
-
İstikrarlı Kazanma Oranı (%63,58): İstatistiklerimiz, işlemlerimizin yarısından fazlasının kârla sonuçlandığını göstermektedir.
-
Pozitif Risk/Kazanç (1:1.16): Ortalama Kazancımız (295 pips), Ortalama Kaybımızdan (256 pips) sürekli olarak daha büyüktür.
-
Momentum: Piyasa koşulları stratejimizle uyumlu olduğunda, stratejinin doğruluğunu kanıtlayan 22 Ardışık Kazanç rekoruna ulaştık.
Risk Yönetimi (Risk Management): Sistemimiz güçlü bir toparlanma faktörüne (recovery factor) sahiptir. Geçmiş verilerde maksimum 6 ardışık kayıp serisi kaydedilmiş olsa da, risk yönetimi yapımız hesabın güvende kalmasını ve düşüşlerden (drawdown) hızla toparlanabilmesini sağlar. Tehlikeli Martingale tekniklerini ASLA kullanmıyoruz.
Aboneler için Tavsiyeler: Kopyalama sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak ve ana hesapla uyumlu hale getirmek için:
-
Minimum Bakiye: 500$ (Düşüşlere karşı daha iyi direnç için 1.000$+ önerilir).
-
Kaldıraç (Leverage): Mutlaka 1:500 olmalıdır.
-
Aracı Kurum (Broker): XAUUSD paritesinde en iyi işlem hızı ve spread oranları için ECN veya Raw Spread tipi bir hesap önerilir.
-
VPS: Düşük gecikmeli (Broker sunucusuna <10ms) bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
Not: XAUUSD ticareti yüksek volatilite içerir. Lütfen kopyalama hacminizi/lot büyüklüğünüzü risk toleransınıza göre akıllıca ayarlayın. Varlıklarınızın büyümesi için sinyal kalitesini 5/24 koruyoruz.
USD
USD
USD