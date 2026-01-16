SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AMR Runner FX
Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
149.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
149.00 USD (3 000 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (149.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
55.69%
Charge de dépôt maximale:
0.99%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
149.00 USD
Bénéfice moyen:
149.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.75% (151.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +149.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
199 plus...
XAUUSD Strategic Consensus | Géré par 4 Analystes Seniors

Ce signal offre une approche institutionnelle du trading de l'Or (XAUUSD). Ce portefeuille n'est pas géré par un algorithme (EA) ou un trader isolé ; c'est le résultat d'un consensus stratégique entre 4 Analystes Experts. Chaque position exécutée a passé une validation rigoureuse de notre équipe afin de minimiser les biais subjectifs et les erreurs humaines.

Philosophie de Trading : Nous nous concentrons sur des configurations à Haute Probabilité (High Probability Setups) avec une structure Risque:Rendement positive. Notre objectif est une croissance stable du capital à long terme, plutôt que la spéculation à haut risque à court terme.

Statistiques Clés (Basées sur les Données Historiques) : Notre performance est transparente et mesurable sur la base de chiffres réels :

  • Profit Total Cumulé : 37 000+ Pips (Démontre la résilience de la stratégie sur le long terme).

  • Taux de Réussite Stable (63,58 %) : Notre probabilité indique que plus de la moitié de nos trades se terminent en profit.

  • Risque/Rendement Positif (1:1.16) : Notre Gain Moyen (295 pips) est constamment supérieur à notre Perte Moyenne (256 pips).

  • Momentum : Nous avons atteint un record de 22 Gains Consécutifs, prouvant la précision de la stratégie lorsque les conditions de marché sont alignées.

Gestion des Risques (Risk Management) : Notre système possède un fort facteur de récupération. Bien que nous ayons enregistré une série maximale de 6 pertes consécutives dans l'historique, notre structure de gestion des risques assure que le compte reste sécurisé et capable de récupérer rapidement des drawdowns. Nous n'utilisons PAS de techniques dangereuses de Martingale.

Recommandations pour les Abonnés : Pour maximiser vos résultats de copie et les aligner avec le compte maître :

  1. Dépôt Minimum : 500 $ (Nous recommandons 1 000 $+ pour une meilleure résistance au drawdown).

  2. Effet de Levier (Leverage) : Doit être de 1:500.

  3. Broker : Un courtier de type ECN/Raw Spread est recommandé pour la meilleure exécution sur XAUUSD.

  4. VPS : Il est fortement recommandé d'utiliser un VPS à faible latence (<10ms vers le serveur du broker).

Note : Le trading sur XAUUSD implique une forte volatilité. Veuillez ajuster votre volume/lots de copie avec sagesse. Nous maintenons la qualité du signal 24h/24 et 5j/7 pour la croissance de vos actifs.


Aucun avis
2026.01.16 16:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AMR Runner FX
30 USD par mois
1%
0
0
USD
20K
USD
1
0%
1
100%
56%
n/a
149.00
USD
1%
1:50
Copier

