- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | Gerido por 4 Analistas Seniores
Este sinal oferece uma abordagem institucional para negociação de Ouro (XAUUSD). Este portfólio não é operado por um algoritmo (EA) ou por um único trader; é o resultado de um consenso estratégico entre 4 Analistas Especialistas. Cada posição executada passou por uma validação rigorosa da nossa equipa para minimizar o viés subjetivo e o erro humano.
Filosofia de Trading: Focamo-nos em configurações de Alta Probabilidade (High Probability Setups) com uma estrutura de Risco:Retorno positiva. O nosso objetivo é o crescimento estável do capital a longo prazo, em vez de especulação de alto risco a curto prazo.
Estatísticas Principais (Baseado em Dados Históricos): O nosso desempenho é transparente e mensurável com base em números reais:
-
Lucro Total Acumulado: 37.000+ Pips (Demonstra a resiliência da estratégia a longo prazo).
-
Taxa de Acerto Estável (63.58%): A nossa probabilidade indica que mais de metade das nossas operações terminam em lucro.
-
Risco/Retorno Positivo (1:1.16): O nosso Ganho Médio (295 pips) é consistentemente maior que a nossa Perda Média (256 pips).
-
Momentum: Alcançámos um recorde de 22 Operações Vencedoras Consecutivas, provando a precisão da estratégia quando as condições de mercado estão alinhadas.
Gestão de Risco (Risk Management): O nosso sistema possui um forte fator de recuperação. Embora tenhamos registado uma série máxima de 6 perdas consecutivas no histórico, a nossa estrutura de gestão de risco garante que a conta permaneça segura e capaz de recuperar de drawdowns rapidamente. NÃO utilizamos técnicas perigosas de Martingale.
Recomendações para Assinantes: Para maximizar os seus resultados de cópia e alinhá-los com a conta mestre:
-
Depósito Mínimo: $500 (Recomenda-se $1.000+ para uma melhor resistência ao drawdown).
-
Alavancagem: Deve ser 1:500.
-
Corretora (Broker): Recomenda-se usar contas do tipo ECN/Raw Spread para a melhor execução em XAUUSD.
-
VPS: É altamente recomendável usar um VPS com baixa latência (<10ms para o servidor da corretora).
Nota: A negociação em XAUUSD envolve alta volatilidade. Por favor, ajuste o seu volume/lotes de cópia com sabedoria. Mantemos a qualidade do sinal 24/5 para o crescimento dos seus ativos.
