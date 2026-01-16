SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AMR Runner FX
Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
149.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
149.00 USD (3 000 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (149.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
55.69%
Depósito máximo carregado:
0.99%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
149.00 USD
Lucro médio:
149.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.75% (151.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +149.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
199 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

XAUUSD Strategic Consensus | Gerido por 4 Analistas Seniores

Este sinal oferece uma abordagem institucional para negociação de Ouro (XAUUSD). Este portfólio não é operado por um algoritmo (EA) ou por um único trader; é o resultado de um consenso estratégico entre 4 Analistas Especialistas. Cada posição executada passou por uma validação rigorosa da nossa equipa para minimizar o viés subjetivo e o erro humano.

Filosofia de Trading: Focamo-nos em configurações de Alta Probabilidade (High Probability Setups) com uma estrutura de Risco:Retorno positiva. O nosso objetivo é o crescimento estável do capital a longo prazo, em vez de especulação de alto risco a curto prazo.

Estatísticas Principais (Baseado em Dados Históricos): O nosso desempenho é transparente e mensurável com base em números reais:

  • Lucro Total Acumulado: 37.000+ Pips (Demonstra a resiliência da estratégia a longo prazo).

  • Taxa de Acerto Estável (63.58%): A nossa probabilidade indica que mais de metade das nossas operações terminam em lucro.

  • Risco/Retorno Positivo (1:1.16): O nosso Ganho Médio (295 pips) é consistentemente maior que a nossa Perda Média (256 pips).

  • Momentum: Alcançámos um recorde de 22 Operações Vencedoras Consecutivas, provando a precisão da estratégia quando as condições de mercado estão alinhadas.

Gestão de Risco (Risk Management): O nosso sistema possui um forte fator de recuperação. Embora tenhamos registado uma série máxima de 6 perdas consecutivas no histórico, a nossa estrutura de gestão de risco garante que a conta permaneça segura e capaz de recuperar de drawdowns rapidamente. NÃO utilizamos técnicas perigosas de Martingale.

Recomendações para Assinantes: Para maximizar os seus resultados de cópia e alinhá-los com a conta mestre:

  1. Depósito Mínimo: $500 (Recomenda-se $1.000+ para uma melhor resistência ao drawdown).

  2. Alavancagem: Deve ser 1:500.

  3. Corretora (Broker): Recomenda-se usar contas do tipo ECN/Raw Spread para a melhor execução em XAUUSD.

  4. VPS: É altamente recomendável usar um VPS com baixa latência (<10ms para o servidor da corretora).

Nota: A negociação em XAUUSD envolve alta volatilidade. Por favor, ajuste o seu volume/lotes de cópia com sabedoria. Mantemos a qualidade do sinal 24/5 para o crescimento dos seus ativos.


Sem comentários
2026.01.16 16:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AMR Runner FX
30 USD por mês
1%
0
0
USD
20K
USD
1
0%
1
100%
56%
n/a
149.00
USD
1%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.