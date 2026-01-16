XAUUSD Strategic Consensus | Gestito da 4 Analisti Senior

Questo segnale offre un approccio istituzionale al trading dell'Oro (XAUUSD). Questo portafoglio non è gestito da un algoritmo (EA) o da un singolo trader; è il risultato di un consenso strategico tra 4 Analisti Esperti. Ogni posizione eseguita ha superato una rigorosa convalida da parte del nostro team per ridurre al minimo i bias soggettivi e l'errore umano.

Filosofia di Trading: Ci concentriamo su setup ad Alta Probabilità (High Probability) con una struttura Rischio:Rendimento positiva. Il nostro obiettivo è una crescita stabile del capitale a lungo termine, piuttosto che la speculazione ad alto rischio a breve termine.

Statistiche Chiave (Basate sui Dati Storici): La nostra performance è trasparente e misurabile sulla base di numeri reali:

Profitto Totale Accumulato: 37.000+ Pips (Dimostra la resilienza della strategia nel lungo periodo).

Tasso di Successo Stabile (63,58%): La nostra probabilità indica che più della metà delle nostre operazioni si chiudono in profitto.

Rischio/Rendimento Positivo (1:1.16): La nostra Vincita Media ( 295 pips ) è costantemente superiore alla nostra Perdita Media ( 256 pips ).

Momentum: Abbiamo raggiunto un record di 22 Profitti Consecutivi, dimostrando la precisione della strategia quando le condizioni di mercato sono allineate.

Gestione del Rischio (Risk Management): Il nostro sistema possiede un forte fattore di recupero. Sebbene abbiamo registrato una serie massima di 6 perdite consecutive nello storico, la nostra struttura di gestione del rischio assicura che il conto rimanga sicuro e capace di recuperare rapidamente dai drawdown. NON utilizziamo tecniche pericolose come la Martingala.

Raccomandazioni per gli Abbonati: Per massimizzare i risultati del copy trading e allinearli con il conto master:

Deposito Minimo: $500 (Si consiglia $1.000+ per una migliore resistenza al drawdown). Leva (Leverage): Deve essere 1:500. Broker: Si consiglia un broker di tipo ECN/Raw Spread per la migliore esecuzione su XAUUSD. VPS: È altamente raccomandato l'uso di una VPS a bassa latenza (<10ms verso il server del broker).

Nota: Il trading su XAUUSD comporta un'elevata volatilità. Si prega di regolare il volume/lotti di copia con saggezza. Manteniamo la qualità del segnale 24/5 per la crescita dei vostri asset.



