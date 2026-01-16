- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | Gestito da 4 Analisti Senior
Questo segnale offre un approccio istituzionale al trading dell'Oro (XAUUSD). Questo portafoglio non è gestito da un algoritmo (EA) o da un singolo trader; è il risultato di un consenso strategico tra 4 Analisti Esperti. Ogni posizione eseguita ha superato una rigorosa convalida da parte del nostro team per ridurre al minimo i bias soggettivi e l'errore umano.
Filosofia di Trading: Ci concentriamo su setup ad Alta Probabilità (High Probability) con una struttura Rischio:Rendimento positiva. Il nostro obiettivo è una crescita stabile del capitale a lungo termine, piuttosto che la speculazione ad alto rischio a breve termine.
Statistiche Chiave (Basate sui Dati Storici): La nostra performance è trasparente e misurabile sulla base di numeri reali:
-
Profitto Totale Accumulato: 37.000+ Pips (Dimostra la resilienza della strategia nel lungo periodo).
-
Tasso di Successo Stabile (63,58%): La nostra probabilità indica che più della metà delle nostre operazioni si chiudono in profitto.
-
Rischio/Rendimento Positivo (1:1.16): La nostra Vincita Media (295 pips) è costantemente superiore alla nostra Perdita Media (256 pips).
-
Momentum: Abbiamo raggiunto un record di 22 Profitti Consecutivi, dimostrando la precisione della strategia quando le condizioni di mercato sono allineate.
Gestione del Rischio (Risk Management): Il nostro sistema possiede un forte fattore di recupero. Sebbene abbiamo registrato una serie massima di 6 perdite consecutive nello storico, la nostra struttura di gestione del rischio assicura che il conto rimanga sicuro e capace di recuperare rapidamente dai drawdown. NON utilizziamo tecniche pericolose come la Martingala.
Raccomandazioni per gli Abbonati: Per massimizzare i risultati del copy trading e allinearli con il conto master:
-
Deposito Minimo: $500 (Si consiglia $1.000+ per una migliore resistenza al drawdown).
-
Leva (Leverage): Deve essere 1:500.
-
Broker: Si consiglia un broker di tipo ECN/Raw Spread per la migliore esecuzione su XAUUSD.
-
VPS: È altamente raccomandato l'uso di una VPS a bassa latenza (<10ms verso il server del broker).
Nota: Il trading su XAUUSD comporta un'elevata volatilità. Si prega di regolare il volume/lotti di copia con saggezza. Manteniamo la qualità del segnale 24/5 per la crescita dei vostri asset.
USD
USD
USD