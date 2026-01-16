SegnaliSezioni
Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
149.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
149.00 USD (3 000 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (149.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
55.69%
Massimo carico di deposito:
0.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
149.00 USD
Profitto medio:
149.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.75% (151.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +149.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

XAUUSD Strategic Consensus | Gestito da 4 Analisti Senior

Questo segnale offre un approccio istituzionale al trading dell'Oro (XAUUSD). Questo portafoglio non è gestito da un algoritmo (EA) o da un singolo trader; è il risultato di un consenso strategico tra 4 Analisti Esperti. Ogni posizione eseguita ha superato una rigorosa convalida da parte del nostro team per ridurre al minimo i bias soggettivi e l'errore umano.

Filosofia di Trading: Ci concentriamo su setup ad Alta Probabilità (High Probability) con una struttura Rischio:Rendimento positiva. Il nostro obiettivo è una crescita stabile del capitale a lungo termine, piuttosto che la speculazione ad alto rischio a breve termine.

Statistiche Chiave (Basate sui Dati Storici): La nostra performance è trasparente e misurabile sulla base di numeri reali:

  • Profitto Totale Accumulato: 37.000+ Pips (Dimostra la resilienza della strategia nel lungo periodo).

  • Tasso di Successo Stabile (63,58%): La nostra probabilità indica che più della metà delle nostre operazioni si chiudono in profitto.

  • Rischio/Rendimento Positivo (1:1.16): La nostra Vincita Media (295 pips) è costantemente superiore alla nostra Perdita Media (256 pips).

  • Momentum: Abbiamo raggiunto un record di 22 Profitti Consecutivi, dimostrando la precisione della strategia quando le condizioni di mercato sono allineate.

Gestione del Rischio (Risk Management): Il nostro sistema possiede un forte fattore di recupero. Sebbene abbiamo registrato una serie massima di 6 perdite consecutive nello storico, la nostra struttura di gestione del rischio assicura che il conto rimanga sicuro e capace di recuperare rapidamente dai drawdown. NON utilizziamo tecniche pericolose come la Martingala.

Raccomandazioni per gli Abbonati: Per massimizzare i risultati del copy trading e allinearli con il conto master:

  1. Deposito Minimo: $500 (Si consiglia $1.000+ per una migliore resistenza al drawdown).

  2. Leva (Leverage): Deve essere 1:500.

  3. Broker: Si consiglia un broker di tipo ECN/Raw Spread per la migliore esecuzione su XAUUSD.

  4. VPS: È altamente raccomandato l'uso di una VPS a bassa latenza (<10ms verso il server del broker).

Nota: Il trading su XAUUSD comporta un'elevata volatilità. Si prega di regolare il volume/lotti di copia con saggezza. Manteniamo la qualità del segnale 24/5 per la crescita dei vostri asset.


Non ci sono recensioni
