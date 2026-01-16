- 成长
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | 由 4 位资深分析师联合管理
本信号为黄金 (XAUUSD) 交易提供了一种机构级的策略方案。此投资组合并非由算法 (EA) 或单一交易员运作，而是 4 位专家分析师达成战略共识 的结果。每一个执行的订单都经过我们团队的严格验证，以最大限度地减少主观偏见和人为错误。
交易理念 (Trading Philosophy): 我们专注于具有正盈亏比 (Risk:Reward) 结构的 高概率交易机会 (High Probability Setups)。我们的目标是实现资产的长期稳定增长，而非进行高风险的短期投机。
关键统计数据 (基于历史数据): 我们的表现公开透明，并由真实数据验证：
-
累计总利润: 37,000+ 点 (Pips) (证明了该策略在长期市场中的韧性)。
-
稳定的胜率 (63.58%): 概率显示我们超过一半的交易是盈利的。
-
正盈亏比 (1:1.16): 平均盈利 (295 pips) 始终高于平均亏损 (256 pips)。
-
动能表现: 我们曾创下 连续 22 次盈利 (22x Consecutive Profits) 的记录，证明了当市场行情配合时，策略具有极高的精准度。
风险管理 (Risk Management): 我们的系统拥有强大的恢复能力。尽管历史记录中曾出现过 6 次连续亏损，但我们的风控结构确保账户始终保持安全，并能从回撤 (Drawdown) 中迅速恢复。我们绝不使用危险的马丁格尔 (Martingale) 或加仓策略。
给订阅者的建议: 为了使您的跟单结果最大化并与信号源保持一致：
-
最低资金: $500 (建议 $1,000+ 以获得更好的抗回撤能力)。
-
杠杆: 必须为 1:500。
-
经纪商: 建议使用 ECN 或 Raw Spread 类型的账户，以获得最佳的 XAUUSD 执行点位。
-
VPS: 强烈建议使用低延迟 VPS (连接经纪商服务器延迟 <10ms)。
注意: XAUUSD 交易波动性较高。请根据您的风险承受能力明智地调整跟单比例/手数。我们将全天候 (24/5) 保持信号质量，助力您的资产增值。
