Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
149.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
149.00 USD (3 000 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (149.00 USD)
最大连续盈利:
149.00 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
55.69%
最大入金加载:
0.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
1 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
149.00 USD
平均利润:
149.00 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.75% (151.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +149.00 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

XAUUSD Strategic Consensus | 由 4 位资深分析师联合管理

本信号为黄金 (XAUUSD) 交易提供了一种机构级的策略方案。此投资组合并非由算法 (EA) 或单一交易员运作，而是 4 位专家分析师达成战略共识 的结果。每一个执行的订单都经过我们团队的严格验证，以最大限度地减少主观偏见和人为错误。

交易理念 (Trading Philosophy): 我们专注于具有正盈亏比 (Risk:Reward) 结构的 高概率交易机会 (High Probability Setups)。我们的目标是实现资产的长期稳定增长，而非进行高风险的短期投机。

关键统计数据 (基于历史数据): 我们的表现公开透明，并由真实数据验证：

  • 累计总利润: 37,000+ 点 (Pips) (证明了该策略在长期市场中的韧性)。

  • 稳定的胜率 (63.58%): 概率显示我们超过一半的交易是盈利的。

  • 正盈亏比 (1:1.16): 平均盈利 (295 pips) 始终高于平均亏损 (256 pips)。

  • 动能表现: 我们曾创下 连续 22 次盈利 (22x Consecutive Profits) 的记录，证明了当市场行情配合时，策略具有极高的精准度。

风险管理 (Risk Management): 我们的系统拥有强大的恢复能力。尽管历史记录中曾出现过 6 次连续亏损，但我们的风控结构确保账户始终保持安全，并能从回撤 (Drawdown) 中迅速恢复。我们绝不使用危险的马丁格尔 (Martingale) 或加仓策略。

给订阅者的建议: 为了使您的跟单结果最大化并与信号源保持一致：

  1. 最低资金: $500 (建议 $1,000+ 以获得更好的抗回撤能力)。

  2. 杠杆: 必须为 1:500

  3. 经纪商: 建议使用 ECN 或 Raw Spread 类型的账户，以获得最佳的 XAUUSD 执行点位。

  4. VPS: 强烈建议使用低延迟 VPS (连接经纪商服务器延迟 <10ms)。

注意: XAUUSD 交易波动性较高。请根据您的风险承受能力明智地调整跟单比例/手数。我们将全天候 (24/5) 保持信号质量，助力您的资产增值。


