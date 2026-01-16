- Wachstum
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | Verwaltet von 4 Senior-Analysten
Dieses Signal bietet einen institutionellen Ansatz für den Goldhandel (XAUUSD). Dieses Portfolio wird nicht von einem Algorithmus (EA) oder einem einzelnen Trader verwaltet; es ist das Ergebnis eines strategischen Konsenses von 4 Experten-Analysten. Jede ausgeführte Position hat eine strenge Validierung durch unser Team durchlaufen, um subjektive Verzerrungen und menschliche Fehler zu minimieren.
Trading-Philosophie: Wir konzentrieren uns auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit (High Probability) und einer positiven Risiko-Ertrags-Struktur (Chance-Risiko-Verhältnis). Unser Ziel ist ein stabiles, langfristiges Kapitalwachstum und nicht risikoreiche kurzfristige Spekulation.
Wichtige Statistiken (Basierend auf historischen Daten): Unsere Leistung ist transparent und anhand realer Zahlen messbar:
-
Kumulierter Gesamtgewinn: 37.000+ Pips (Zeigt die langfristige Widerstandsfähigkeit der Strategie).
-
Stabile Trefferquote (63,58%): Unsere Wahrscheinlichkeit zeigt, dass mehr als die Hälfte unserer Trades im Gewinn enden.
-
Positives Chance-Risiko-Verhältnis (1:1,16): Unser Durchschnittsgewinn (295 Pips) ist konstant höher als unser Durchschnittsverlust (256 Pips).
-
Momentum: Wir haben einen Rekord von 22 Gewinntrades in Folge erzielt, was die Präzision der Strategie bei passenden Marktbedingungen belegt.
Risikomanagement: Unser System verfügt über einen starken Erholungsfaktor (Recovery Factor). Obwohl in der Historie eine maximale Verlustserie von 6 Trades verzeichnet wurde, stellt unsere Risikomanagement-Struktur sicher, dass das Konto sicher bleibt und sich schnell von Drawdowns erholen kann. Wir verwenden KEINE gefährlichen Martingale-Techniken.
Empfehlungen für Abonnenten: Um Ihre Copy-Trading-Ergebnisse zu maximieren und mit dem Master-Konto in Einklang zu bringen:
-
Mindesteinlage: $500 (Wir empfehlen $1.000+ für eine bessere Resistenz gegen Drawdowns).
-
Hebel (Leverage): Muss 1:500 betragen.
-
Broker: Ein ECN/Raw Spread Broker wird für die beste Ausführung bei XAUUSD empfohlen.
-
VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (<10ms zum Broker-Server) wird dringend empfohlen.
Hinweis: Der Handel mit XAUUSD ist mit hoher Volatilität verbunden. Bitte passen Sie Ihr Kopiervolumen / Ihre Lots mit Bedacht an. Wir halten die Signalqualität 24/5 aufrecht, um Ihr Vermögen zu vermehren.
