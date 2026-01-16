SignaleKategorien
Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
149.00 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
149.00 USD (3 000 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (149.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
149.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
55.69%
Max deposit load:
0.99%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
149.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
149.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.75% (151.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | Verwaltet von 4 Senior-Analysten

Dieses Signal bietet einen institutionellen Ansatz für den Goldhandel (XAUUSD). Dieses Portfolio wird nicht von einem Algorithmus (EA) oder einem einzelnen Trader verwaltet; es ist das Ergebnis eines strategischen Konsenses von 4 Experten-Analysten. Jede ausgeführte Position hat eine strenge Validierung durch unser Team durchlaufen, um subjektive Verzerrungen und menschliche Fehler zu minimieren.

Trading-Philosophie: Wir konzentrieren uns auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit (High Probability) und einer positiven Risiko-Ertrags-Struktur (Chance-Risiko-Verhältnis). Unser Ziel ist ein stabiles, langfristiges Kapitalwachstum und nicht risikoreiche kurzfristige Spekulation.

Wichtige Statistiken (Basierend auf historischen Daten): Unsere Leistung ist transparent und anhand realer Zahlen messbar:

  • Kumulierter Gesamtgewinn: 37.000+ Pips (Zeigt die langfristige Widerstandsfähigkeit der Strategie).

  • Stabile Trefferquote (63,58%): Unsere Wahrscheinlichkeit zeigt, dass mehr als die Hälfte unserer Trades im Gewinn enden.

  • Positives Chance-Risiko-Verhältnis (1:1,16): Unser Durchschnittsgewinn (295 Pips) ist konstant höher als unser Durchschnittsverlust (256 Pips).

  • Momentum: Wir haben einen Rekord von 22 Gewinntrades in Folge erzielt, was die Präzision der Strategie bei passenden Marktbedingungen belegt.

Risikomanagement: Unser System verfügt über einen starken Erholungsfaktor (Recovery Factor). Obwohl in der Historie eine maximale Verlustserie von 6 Trades verzeichnet wurde, stellt unsere Risikomanagement-Struktur sicher, dass das Konto sicher bleibt und sich schnell von Drawdowns erholen kann. Wir verwenden KEINE gefährlichen Martingale-Techniken.

Empfehlungen für Abonnenten: Um Ihre Copy-Trading-Ergebnisse zu maximieren und mit dem Master-Konto in Einklang zu bringen:

  1. Mindesteinlage: $500 (Wir empfehlen $1.000+ für eine bessere Resistenz gegen Drawdowns).

  2. Hebel (Leverage): Muss 1:500 betragen.

  3. Broker: Ein ECN/Raw Spread Broker wird für die beste Ausführung bei XAUUSD empfohlen.

  4. VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (<10ms zum Broker-Server) wird dringend empfohlen.

Hinweis: Der Handel mit XAUUSD ist mit hoher Volatilität verbunden. Bitte passen Sie Ihr Kopiervolumen / Ihre Lots mit Bedacht an. Wir halten die Signalqualität 24/5 aufrecht, um Ihr Vermögen zu vermehren.


Keine Bewertungen
2026.01.16 16:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
