- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | 4 Senior Analysts
Этот сигнал предлагает институциональный подход к торговле золотом (XAUUSD). Портфель управляется не алгоритмом (советником) и не трейдером-одиночкой; это результат стратегического консенсуса 4-х профессиональных аналитиков. Каждая открытая позиция проходит строгую проверку нашей командой, что сводит к минимуму субъективность и человеческие ошибки.
Философия торговли: Мы фокусируемся на точках входа с высокой вероятностью успеха (High Probability) и положительным математическим ожиданием. Наша цель — стабильный долгосрочный рост капитала, а не рискованные краткосрочные спекуляции.
Ключевая статистика (на основе исторических данных): Наша эффективность прозрачна и подтверждена реальными цифрами:
-
Общая прибыль: 37,000+ Пунктов (Pips) (Демонстрирует устойчивость стратегии на дистанции).
-
Стабильный Винрейт (63.58%): Наша статистика показывает, что более половины сделок закрываются в плюс.
-
Положительное соотношение Риск/Прибыль (1:1.16): Средняя прибыль (295 pips) стабильно превышает средний убыток (256 pips).
-
Моментум: Зафиксирован рекорд — 22 прибыльные сделки подряд, что доказывает высокую точность стратегии при благоприятном рынке.
Управление рисками (Risk Management): Система обладает высоким фактором восстановления. Несмотря на зафиксированную в истории серию из 6 убыточных сделок, наша структура риск-менеджмента обеспечивает безопасность счета и быстрое восстановление после просадок (drawdown). Мы НЕ используем опасные методы усреднения или Мартингейл.
Рекомендации для подписчиков: Чтобы ваши результаты копирования были максимально близки к счету мастера:
-
Минимальный депозит: $500 (Рекомендуется $1,000+ для лучшей устойчивости к просадкам).
-
Кредитное плечо (Leverage): Обязательно 1:500.
-
Брокер: Рекомендуется использовать счета типа ECN/Raw Spread для лучшего исполнения ордеров по XAUUSD.
-
VPS: Настоятельно рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой (<10мс до сервера брокера).
Примечание: Торговля XAUUSD сопряжена с высокой волатильностью. Пожалуйста, разумно настраивайте объем лота при копировании. Мы следим за качеством сигналов 24/5 для роста вашего капитала.
USD
USD
USD