Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
149.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
149.00 USD (3 000 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (149.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
55.69%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
149.00 USD
Средняя прибыль:
149.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.75% (151.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +149.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 199...
XAUUSD Strategic Consensus | 4 Senior Analysts

Этот сигнал предлагает институциональный подход к торговле золотом (XAUUSD). Портфель управляется не алгоритмом (советником) и не трейдером-одиночкой; это результат стратегического консенсуса 4-х профессиональных аналитиков. Каждая открытая позиция проходит строгую проверку нашей командой, что сводит к минимуму субъективность и человеческие ошибки.

Философия торговли: Мы фокусируемся на точках входа с высокой вероятностью успеха (High Probability) и положительным математическим ожиданием. Наша цель — стабильный долгосрочный рост капитала, а не рискованные краткосрочные спекуляции.

Ключевая статистика (на основе исторических данных): Наша эффективность прозрачна и подтверждена реальными цифрами:

  • Общая прибыль: 37,000+ Пунктов (Pips) (Демонстрирует устойчивость стратегии на дистанции).

  • Стабильный Винрейт (63.58%): Наша статистика показывает, что более половины сделок закрываются в плюс.

  • Положительное соотношение Риск/Прибыль (1:1.16): Средняя прибыль (295 pips) стабильно превышает средний убыток (256 pips).

  • Моментум: Зафиксирован рекорд — 22 прибыльные сделки подряд, что доказывает высокую точность стратегии при благоприятном рынке.

Управление рисками (Risk Management): Система обладает высоким фактором восстановления. Несмотря на зафиксированную в истории серию из 6 убыточных сделок, наша структура риск-менеджмента обеспечивает безопасность счета и быстрое восстановление после просадок (drawdown). Мы НЕ используем опасные методы усреднения или Мартингейл.

Рекомендации для подписчиков: Чтобы ваши результаты копирования были максимально близки к счету мастера:

  1. Минимальный депозит: $500 (Рекомендуется $1,000+ для лучшей устойчивости к просадкам).

  2. Кредитное плечо (Leverage): Обязательно 1:500.

  3. Брокер: Рекомендуется использовать счета типа ECN/Raw Spread для лучшего исполнения ордеров по XAUUSD.

  4. VPS: Настоятельно рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой (<10мс до сервера брокера).

Примечание: Торговля XAUUSD сопряжена с высокой волатильностью. Пожалуйста, разумно настраивайте объем лота при копировании. Мы следим за качеством сигналов 24/5 для роста вашего капитала.


Нет отзывов
2026.01.16 16:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AMR Runner FX
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
20K
USD
1
0%
1
100%
56%
n/a
149.00
USD
1%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.