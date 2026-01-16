- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
XAUUSD Strategic Consensus | 4人のシニアアナリストによる運用
このシグナルは、ゴールド（XAUUSD）取引において機関投資家レベルのアプローチを提供します。このポートフォリオはEA（自動売買）や単独のトレーダーによって運用されるものではなく、**4人の熟練アナリストによる戦略的合意（Strategic Consensus）**の結果です。すべてのエントリーは、主観的なバイアスやヒューマンエラーを最小限に抑えるため、チームによる厳格な検証を経て実行されます。
トレード哲学 (Trading Philosophy): 私たちは、**高勝率（High Probability Setups）**かつリスクリワード比がプラスである局面に焦点を当てています。目指すのは、ハイリスクな短期的投機ではなく、長期的かつ安定した資産の成長です。
主要統計データ（過去の実績に基づく）: 私たちのパフォーマンスは透明性が高く、実際の数値によって裏付けられています：
-
総獲得利益: 37,000+ pips（長期的な戦略の堅牢性を証明）。
-
安定した勝率 (63.58%): 取引の過半数が利益で終わる確率を示しています。
-
ポジティブなリスクリワード (1:1.16): 平均利益 (295 pips) は、平均損失 (256 pips) を常に上回っています。
-
モメンタム: 過去に22連勝という記録を達成しており、市場環境が適合した際の精度の高さを証明しています。
リスク管理 (Risk Management): 当システムは高い回復力を持っています。過去のデータにおいて最大6連敗を記録していますが、私たちのリスク管理構造によりアカウントの安全性は保たれ、ドローダウンから迅速に回復することが可能です。危険なマーチンゲール手法は一切使用しません。
購読者様への推奨事項: コピートレードの結果を最大化し、マスターアカウントと同等のパフォーマンスを得るために以下を推奨します：
-
最低証拠金: $500（ドローダウンへの耐性を高めるため、$1,000以上を強く推奨します）。
-
レバレッジ: 1:500 必須。
-
ブローカー: XAUUSDの最良の約定環境を得るため、ECNまたはRaw Spread口座を推奨します。
-
VPS: 低遅延（ブローカーサーバーへのPingが10ms未満）のVPS使用を強く推奨します。
注意: XAUUSDの取引はボラティリティ（価格変動）が高い傾向にあります。コピートレードのロット配分はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に行ってください。私たちはあなたの資産成長のために、平日24時間体制でシグナルの品質を維持します。
USD
USD
USD