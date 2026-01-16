シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AMR Runner FX
Muhammad Iqbal Murtadho

AMR Runner FX

Muhammad Iqbal Murtadho
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
149.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
149.00 USD (3 000 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (149.00 USD)
最大連続利益:
149.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
55.69%
最大入金額:
0.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
149.00 USD
平均利益:
149.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.75% (151.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +149.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
199 より多く...
XAUUSD Strategic Consensus | 4人のシニアアナリストによる運用

このシグナルは、ゴールド（XAUUSD）取引において機関投資家レベルのアプローチを提供します。このポートフォリオはEA（自動売買）や単独のトレーダーによって運用されるものではなく、**4人の熟練アナリストによる戦略的合意（Strategic Consensus）**の結果です。すべてのエントリーは、主観的なバイアスやヒューマンエラーを最小限に抑えるため、チームによる厳格な検証を経て実行されます。

トレード哲学 (Trading Philosophy): 私たちは、**高勝率（High Probability Setups）**かつリスクリワード比がプラスである局面に焦点を当てています。目指すのは、ハイリスクな短期的投機ではなく、長期的かつ安定した資産の成長です。

主要統計データ（過去の実績に基づく）: 私たちのパフォーマンスは透明性が高く、実際の数値によって裏付けられています：

  • 総獲得利益: 37,000+ pips（長期的な戦略の堅牢性を証明）。

  • 安定した勝率 (63.58%): 取引の過半数が利益で終わる確率を示しています。

  • ポジティブなリスクリワード (1:1.16): 平均利益 (295 pips) は、平均損失 (256 pips) を常に上回っています。

  • モメンタム: 過去に22連勝という記録を達成しており、市場環境が適合した際の精度の高さを証明しています。

リスク管理 (Risk Management): 当システムは高い回復力を持っています。過去のデータにおいて最大6連敗を記録していますが、私たちのリスク管理構造によりアカウントの安全性は保たれ、ドローダウンから迅速に回復することが可能です。危険なマーチンゲール手法は一切使用しません。

購読者様への推奨事項: コピートレードの結果を最大化し、マスターアカウントと同等のパフォーマンスを得るために以下を推奨します：

  1. 最低証拠金: $500（ドローダウンへの耐性を高めるため、$1,000以上を強く推奨します）。

  2. レバレッジ: 1:500 必須。

  3. ブローカー: XAUUSDの最良の約定環境を得るため、ECNまたはRaw Spread口座を推奨します。

  4. VPS: 低遅延（ブローカーサーバーへのPingが10ms未満）のVPS使用を強く推奨します。

注意: XAUUSDの取引はボラティリティ（価格変動）が高い傾向にあります。コピートレードのロット配分はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に行ってください。私たちはあなたの資産成長のために、平日24時間体制でシグナルの品質を維持します。


レビューなし
2026.01.16 16:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
