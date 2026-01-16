SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aegis Strategy 002
Qingsong Lin

Aegis Strategy 002

Qingsong Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 10%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
390.84 USD
En kötü işlem:
-300.00 USD
Brüt kâr:
503.08 USD (25 110 pips)
Brüt zarar:
-300.00 USD (6 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (456.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
456.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
49.66%
Maks. mevduat yükü:
95.96%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
2 (18.18%)
Satış işlemleri:
9 (81.82%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
18.46 USD
Ortalama kâr:
50.31 USD
Ortalama zarar:
-300.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-300.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.00 USD (1)
Aylık büyüme:
10.23%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
253.68 USD
Maksimum:
300.00 USD (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.82% (300.00 USD)
Varlığa göre:
13.40% (271.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 165
BTCUSD 2
GBPUSD 36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 16K
GBPUSD 120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +390.84 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +456.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -300.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 5
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 8
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Alpari-Trade
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
291 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth

With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.

We combine the best of both worlds:

50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.

50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.

Risk management is the foundation of everything we do:

✔️ Strict position sizing and capital allocation

✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management

✔️ No over-leveraging, no emotional trading

✔️ Long-term capital protection comes first

Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.

If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.

📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
İnceleme yok
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aegis Strategy 002
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
3K
USD
1
9%
11
90%
50%
1.67
18.46
USD
15%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.