СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Aegis Strategy 002
Qingsong Lin

Aegis Strategy 002

Qingsong Lin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
390.84 USD
Худший трейд:
-300.00 USD
Общая прибыль:
503.08 USD (25 110 pips)
Общий убыток:
-300.00 USD (6 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (456.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
49.66%
Макс. загрузка депозита:
95.96%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
18.46 USD
Средняя прибыль:
50.31 USD
Средний убыток:
-300.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-300.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-300.00 USD (1)
Прирост в месяц:
10.23%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
253.68 USD
Максимальная:
300.00 USD (14.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.82% (300.00 USD)
По эквити:
13.40% (271.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 165
BTCUSD 2
GBPUSD 36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 16K
GBPUSD 120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +390.84 USD
Худший трейд: -300 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +456.76 USD
Макс. убыток в серии: -300.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 5
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 8
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Alpari-Trade
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
еще 291...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth

With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.

We combine the best of both worlds:

50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.

50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.

Risk management is the foundation of everything we do:

✔️ Strict position sizing and capital allocation

✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management

✔️ No over-leveraging, no emotional trading

✔️ Long-term capital protection comes first

Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.

If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.

📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
Нет отзывов
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aegis Strategy 002
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
3K
USD
1
9%
11
90%
50%
1.67
18.46
USD
15%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.