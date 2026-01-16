- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
390.84 USD
Худший трейд:
-300.00 USD
Общая прибыль:
503.08 USD (25 110 pips)
Общий убыток:
-300.00 USD (6 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (456.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
49.66%
Макс. загрузка депозита:
95.96%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
18.46 USD
Средняя прибыль:
50.31 USD
Средний убыток:
-300.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-300.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-300.00 USD (1)
Прирост в месяц:
10.23%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
253.68 USD
Максимальная:
300.00 USD (14.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.82% (300.00 USD)
По эквити:
13.40% (271.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|165
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|36
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.7K
|BTCUSD
|16K
|GBPUSD
|120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +390.84 USD
Худший трейд: -300 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +456.76 USD
Макс. убыток в серии: -300.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
🔥 Professional Forex & Gold Trading Signals – Built for Consistent Growth
With many years of hands-on experience in Forex and Gold trading, our strategy is designed to deliver stable, risk-controlled performance across different market conditions.
We combine the best of both worlds:
50% Algorithmic Trading (EA): Fully automated systems execute trades with strict rules, precision, and discipline.
50% Manual Trading: Professional discretionary analysis captures high-probability opportunities during key market movements.
Risk management is the foundation of everything we do:
✔️ Strict position sizing and capital allocation
✔️ Controlled drawdowns and disciplined stop management
✔️ No over-leveraging, no emotional trading
✔️ Long-term capital protection comes first
Our focus is not on chasing short-term spikes, but on building consistent returns, sustainable growth, and professional execution over time.
If you value transparency, disciplined trading, and real risk control, this signal service is built for you.
📈 Trade smarter. Grow steadily. Stay protected.
