- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
5.41 USD
En kötü işlem:
-4.58 USD
Brüt kâr:
20.38 USD (20 372 pips)
Brüt zarar:
-9.16 USD (9 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
30.72%
Maks. mevduat yükü:
74.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
13 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.58 USD (1)
Aylık büyüme:
5.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.58 USD (2.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.01% (4.58 USD)
Varlığa göre:
15.99% (35.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.41 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
100%
13
69%
31%
2.22
0.86
USD
USD
16%
1:100