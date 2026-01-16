- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
5.41 USD
Worst Trade:
-4.58 USD
Profitto lordo:
20.38 USD (20 372 pips)
Perdita lorda:
-9.16 USD (9 159 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
30.72%
Massimo carico di deposito:
74.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
13 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-2.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.58 USD (1)
Crescita mensile:
5.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.58 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.01% (4.58 USD)
Per equità:
15.99% (35.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.41 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
100%
13
69%
31%
2.22
0.86
USD
USD
16%
1:100