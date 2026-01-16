- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
5.41 USD
Худший трейд:
-4.58 USD
Общая прибыль:
20.38 USD (20 372 pips)
Общий убыток:
-9.16 USD (9 159 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
30.72%
Макс. загрузка депозита:
74.01%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
13 (100.00%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-2.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.58 USD (1)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.58 USD (2.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.01% (4.58 USD)
По эквити:
15.99% (35.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.41 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.66 USD
Макс. убыток в серии: -4.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
