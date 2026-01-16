- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
9 (69.23%)
亏损交易:
4 (30.77%)
最好交易:
5.41 USD
最差交易:
-4.58 USD
毛利:
20.38 USD (20 372 pips)
毛利亏损:
-9.16 USD (9 159 pips)
最大连续赢利:
5 (7.66 USD)
最大连续盈利:
7.66 USD (5)
夏普比率:
0.34
交易活动:
30.72%
最大入金加载:
74.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
2.45
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
13 (100.00%)
利润因子:
2.22
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
-2.29 USD
最大连续失误:
1 (-4.58 USD)
最大连续亏损:
-4.58 USD (1)
每月增长:
5.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.58 USD (2.01%)
相对跌幅:
结余:
2.01% (4.58 USD)
净值:
15.99% (35.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.41 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.66 USD
最大连续亏损: -4.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
100%
13
69%
31%
2.22
0.86
USD
USD
16%
1:100