Negociações:
13
Negociações com lucro:
9 (69.23%)
Negociações com perda:
4 (30.77%)
Melhor negociação:
5.41 USD
Pior negociação:
-4.58 USD
Lucro bruto:
20.38 USD (20 372 pips)
Perda bruta:
-9.16 USD (9 159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (7.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.66 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
30.72%
Depósito máximo carregado:
74.01%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
13 (100.00%)
Fator de lucro:
2.22
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-2.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.58 USD (1)
Crescimento mensal:
5.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.58 USD (2.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.01% (4.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.99% (35.53 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
