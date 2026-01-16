- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
9 (69.23%)
Verlusttrades:
4 (30.77%)
Bester Trade:
5.41 USD
Schlechtester Trade:
-4.58 USD
Bruttoprofit:
20.38 USD (20 372 pips)
Bruttoverlust:
-9.16 USD (9 159 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (7.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
30.72%
Max deposit load:
74.01%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
13 (100.00%)
Profit-Faktor:
2.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.58 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.58 USD (2.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.01% (4.58 USD)
Kapital:
15.99% (35.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.41 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
