- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
9 (69.23%)
損失トレード:
4 (30.77%)
ベストトレード:
5.41 USD
最悪のトレード:
-4.58 USD
総利益:
20.38 USD (20 372 pips)
総損失:
-9.16 USD (9 159 pips)
最大連続の勝ち:
5 (7.66 USD)
最大連続利益:
7.66 USD (5)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
30.72%
最大入金額:
74.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
13 (100.00%)
プロフィットファクター:
2.22
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-2.29 USD
最大連続の負け:
1 (-4.58 USD)
最大連続損失:
-4.58 USD (1)
月間成長:
5.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.58 USD (2.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.01% (4.58 USD)
エクイティによる:
15.99% (35.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.66 USD
最大連続損失: -4.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
100%
13
69%
31%
2.22
0.86
USD
USD
16%
1:100