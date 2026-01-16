- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
9 (69.23%)
손실 거래:
4 (30.77%)
최고의 거래:
5.41 USD
최악의 거래:
-4.58 USD
총 수익:
20.38 USD (20 372 pips)
총 손실:
-9.16 USD (9 159 pips)
연속 최대 이익:
5 (7.66 USD)
연속 최대 이익:
7.66 USD (5)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
30.72%
최대 입금량:
74.01%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
2.45
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
13 (100.00%)
수익 요인:
2.22
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-2.29 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.58 USD)
연속 최대 손실:
-4.58 USD (1)
월별 성장률:
5.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.58 USD (2.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.01% (4.58 USD)
자본금별:
15.99% (35.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
리뷰 없음
