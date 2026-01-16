- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
9 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
4 (30.77%)
Mejor transacción:
5.41 USD
Peor transacción:
-4.58 USD
Beneficio Bruto:
20.38 USD (20 372 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.16 USD (9 159 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (7.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.66 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
30.72%
Carga máxima del depósito:
74.01%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
2.45
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
13 (100.00%)
Factor de Beneficio:
2.22
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
2.26 USD
Pérdidas medias:
-2.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.58 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.58 USD (2.01%)
Reducción relativa:
De balance:
2.01% (4.58 USD)
De fondos:
15.99% (35.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
100%
13
69%
31%
2.22
0.86
USD
USD
16%
1:100