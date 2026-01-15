SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 3
Aris Setiadi

Gateaway Trade 3

Aris Setiadi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 175%
Monex-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
298 (80.54%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (19.46%)
En iyi işlem:
20.81 USD
En kötü işlem:
-10.91 USD
Brüt kâr:
467.77 USD (32 819 pips)
Brüt zarar:
-236.52 USD (15 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (64.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.06 USD (38)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.71%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
180 (48.65%)
Satış işlemleri:
190 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-33.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.31 USD (9)
Aylık büyüme:
51.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.82 USD
Maksimum:
145.51 USD (59.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.73% (145.48 USD)
Varlığa göre:
4.75% (31.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDb 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDb 231
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDb 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.81 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +64.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.16 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

