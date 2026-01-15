- 자본
- 축소
트레이드:
375
이익 거래:
303 (80.80%)
손실 거래:
72 (19.20%)
최고의 거래:
20.81 USD
최악의 거래:
-10.91 USD
총 수익:
469.68 USD (32 914 pips)
총 손실:
-236.55 USD (15 367 pips)
연속 최대 이익:
45 (64.81 USD)
연속 최대 이익:
93.97 USD (43)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.71%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.60
롱(주식매수):
180 (48.00%)
숏(주식차입매도):
195 (52.00%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
1.55 USD
평균 손실:
-3.29 USD
연속 최대 손실:
11 (-33.11 USD)
연속 최대 손실:
-72.31 USD (9)
월별 성장률:
51.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.82 USD
최대한의:
145.51 USD (59.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.73% (145.48 USD)
자본금별:
4.75% (31.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|375
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDb
|233
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDb
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.81 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +64.81 USD
연속 최대 손실: -33.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
