Aris Setiadi

Gateaway Trade 3

Aris Setiadi
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 175%
Monex-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
370
Negociações com lucro:
298 (80.54%)
Negociações com perda:
72 (19.46%)
Melhor negociação:
20.81 USD
Pior negociação:
-10.91 USD
Lucro bruto:
467.77 USD (32 819 pips)
Perda bruta:
-236.52 USD (15 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (64.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.06 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.71%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
180 (48.65%)
Negociações curtas:
190 (51.35%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
1.57 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-33.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.31 USD (9)
Crescimento mensal:
51.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.82 USD
Máximo:
145.51 USD (59.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.73% (145.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (31.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDb 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDb 231
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDb 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.81 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +64.81 USD
Máxima perda consecutiva: -33.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2026.01.16 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
