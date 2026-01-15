- Crescimento
Negociações:
370
Negociações com lucro:
298 (80.54%)
Negociações com perda:
72 (19.46%)
Melhor negociação:
20.81 USD
Pior negociação:
-10.91 USD
Lucro bruto:
467.77 USD (32 819 pips)
Perda bruta:
-236.52 USD (15 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (64.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.06 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.71%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
180 (48.65%)
Negociações curtas:
190 (51.35%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
1.57 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-33.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.31 USD (9)
Crescimento mensal:
51.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.82 USD
Máximo:
145.51 USD (59.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.73% (145.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (31.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|370
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDb
|231
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDb
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
