- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
301 (80.69%)
損失トレード:
72 (19.30%)
ベストトレード:
20.81 USD
最悪のトレード:
-10.91 USD
総利益:
469.34 USD (32 898 pips)
総損失:
-236.52 USD (15 367 pips)
最大連続の勝ち:
45 (64.81 USD)
最大連続利益:
93.63 USD (41)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.71%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
180 (48.26%)
短いトレード:
193 (51.74%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
1.56 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
11 (-33.11 USD)
最大連続損失:
-72.31 USD (9)
月間成長:
51.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.82 USD
最大の:
145.51 USD (59.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.73% (145.48 USD)
エクイティによる:
4.75% (31.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDb
|233
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDb
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.81 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +64.81 USD
最大連続損失: -33.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
