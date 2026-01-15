SignauxSections
Aris Setiadi

Gateaway Trade 3

Aris Setiadi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 175%
Monex-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
298 (80.54%)
Perte trades:
72 (19.46%)
Meilleure transaction:
20.81 USD
Pire transaction:
-10.91 USD
Bénéfice brut:
467.77 USD (32 819 pips)
Perte brute:
-236.50 USD (15 367 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (64.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.06 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.71%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
180 (48.65%)
Courts trades:
190 (51.35%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-3.28 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-33.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.31 USD (9)
Croissance mensuelle:
51.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.82 USD
Maximal:
145.51 USD (59.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.73% (145.48 USD)
Par fonds propres:
4.75% (31.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDb 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDb 231
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDb 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.81 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +64.81 USD
Perte consécutive maximale: -33.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.16 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

