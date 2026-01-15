- 成长
交易:
371
盈利交易:
299 (80.59%)
亏损交易:
72 (19.41%)
最好交易:
20.81 USD
最差交易:
-10.91 USD
毛利:
467.88 USD (32 824 pips)
毛利亏损:
-236.52 USD (15 367 pips)
最大连续赢利:
45 (64.81 USD)
最大连续盈利:
92.17 USD (39)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.71%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
61
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.59
长期交易:
180 (48.52%)
短期交易:
191 (51.48%)
利润因子:
1.98
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
1.56 USD
平均损失:
-3.28 USD
最大连续失误:
11 (-33.11 USD)
最大连续亏损:
-72.31 USD (9)
每月增长:
51.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.82 USD
最大值:
145.51 USD (59.40%)
相对跌幅:
结余:
19.73% (145.48 USD)
净值:
4.75% (31.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|371
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDb
|231
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDb
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.81 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +64.81 USD
最大连续亏损: -33.11 USD
