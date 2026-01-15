SegnaliSezioni
Aris Setiadi

Gateaway Trade 3

Aris Setiadi
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 175%
Monex-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
298 (80.54%)
Loss Trade:
72 (19.46%)
Best Trade:
20.81 USD
Worst Trade:
-10.91 USD
Profitto lordo:
467.77 USD (32 819 pips)
Perdita lorda:
-236.52 USD (15 367 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (64.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.06 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.71%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
180 (48.65%)
Short Trade:
190 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-33.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.31 USD (9)
Crescita mensile:
51.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.82 USD
Massimale:
145.51 USD (59.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.73% (145.48 USD)
Per equità:
4.75% (31.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDb 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDb 231
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDb 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.81 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +64.81 USD
Massima perdita consecutiva: -33.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.16 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
