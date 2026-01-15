- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
301 (80.69%)
Убыточных трейдов:
72 (19.30%)
Лучший трейд:
20.81 USD
Худший трейд:
-10.91 USD
Общая прибыль:
469.34 USD (32 898 pips)
Общий убыток:
-236.52 USD (15 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (64.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.63 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.71%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
180 (48.26%)
Коротких трейдов:
193 (51.74%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.56 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-33.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.31 USD (9)
Прирост в месяц:
51.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.82 USD
Максимальная:
145.51 USD (59.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.73% (145.48 USD)
По эквити:
4.75% (31.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDb
|233
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDb
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.81 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +64.81 USD
Макс. убыток в серии: -33.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
176%
0
0
USD
USD
668
USD
USD
7
0%
373
80%
100%
1.98
0.62
USD
USD
20%
1:500