Сигналы / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 3
Aris Setiadi

Gateaway Trade 3

Aris Setiadi
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 176%
Monex-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
301 (80.69%)
Убыточных трейдов:
72 (19.30%)
Лучший трейд:
20.81 USD
Худший трейд:
-10.91 USD
Общая прибыль:
469.34 USD (32 898 pips)
Общий убыток:
-236.52 USD (15 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (64.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.63 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.71%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
180 (48.26%)
Коротких трейдов:
193 (51.74%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.56 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-33.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.31 USD (9)
Прирост в месяц:
51.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.82 USD
Максимальная:
145.51 USD (59.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.73% (145.48 USD)
По эквити:
4.75% (31.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDb 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDb 233
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDb 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.81 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +64.81 USD
Макс. убыток в серии: -33.11 USD

Нет отзывов
2026.01.16 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gateaway Trade 3
30 USD в месяц
176%
0
0
USD
668
USD
7
0%
373
80%
100%
1.98
0.62
USD
20%
1:500
Копировать

